Gabigol: “É um gajo (Jorge Jesus) muito bom, o mister é especial”

O futebolista já marcou 34 golos, esta época, com a camisola rubro-negra, 25 no “Brasileirão” e nove na Taça dos Libertadores.Em declarações ao jornalista Paulo Sérgio o jogador começou por expressar a sua satisfação pela qualificação do Flamengo para a final do Mundial de Clubes.O artilheiro do “Mengão” confessou ser uma pessoa tranquila e só concentrado no jogo decisivo do próximo sábado.Sobre o treinador Jorge Jesus “Gabigol” disse que o técnico só pode estar a viver uma época de sonho, “”.O avançado só espera que o treinador fique no Flamengo na próxima época.Quanto ao passado não se esquiva e fala dele de uma forma aberta. Em 2018 representou o Benfica e só faltou marcar golos mas deixou na Luz “”.Por influência de Jorge Jesus esteve para ingressar no Sporting mas Lisboa ficou no seu coração porque é uma cidade onde se vive bem.

Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido como “Gabigol”, atualmente a jogar pelo Flamengo, emprestado pela Inter de Milão, estreou-se como profissional pelo Santos em 2013, por coincidência contra o Flamengo.