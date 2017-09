Gabigol no Benfica e Adrien para confirmar no Leicester

Mário Aleixo - RTP 01 Set, 2017, 08:11 / atualizado em 01 Set, 2017, 08:11 | Futebol Internacional

Durante a tarde de quinta-feira Benfica e Marselha chegaram a acordo para a transferência de Mitroglou para o clube francês. Os encarnados recebem 15 milhões que podem chegar aos 30 se forem cumpridas um conjunto de cláusulas incluídas no contrato.



Ao início da madrugada chegou a Lisboa Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, que ingressa no Benfica por empréstimo do Inter de Milão por uma temporada e a opção de compra no valor de 25 milhões de euros.



Como não há duas sem três… numa operação-relâmpago o médio do Sporting Adrien deixou o estágio da seleção, foi a Inglaterra fazer testes médicos e a operação prolongou-se pela madrugada. Falta saber se dentro dos prazos estipulados.

Neymar e... Mbappé no "top"

Lá por fora… o destaque vai para Mbappé que troca o Mónaco pelo Paris Saint Germain. O acordo prevê o empréstimo do jogador aos parisienses ficando o PSG obrigado a comprar o passe do futebolista por 180 milhões de euros em 2018/19.



Os ingleses agitaram o mercado até ao fim mas a expetativa de alguns negócios milionários não se concretizou apesar das tentativas.



O Arsenal falhou Lemar, também desejado no Liverpool e não vendeu Alexis Sánchez ao City. O Chelsea foi buscar Zappacosta ao Torino em vez de Cédric e, fora de horas, ainda negociava Drinkwater com o Leicester.

O “top 10” do mercado de transferências é o seguinte:

1º Neymar, do Barcelona para o PSG, 222 milhões de euros



2º Mbappé, doMónaco para o PSG, 180



3º Dembélé, do Dortmund para o Barcelona, 105



4º Lukaku, do Everton para o Man. United, 84,7



5º Morata, do Real Madrid para o Chelsea, 62



6º Mendy, do Mónaco para o Man. City, 57,5



7º Lacazette, do Lyon para o Arsenal, 53



8º Kyle Walker, do Tottenham para o Man. City, 51



9º Bernardo Silva, do Mónaco para o Man. City, 50



10º Sigurdsson, do Swansea para o Everton, 49,4 milhões de euros.