Gabriel Jesus assina pelo Arsenal

”, afirmou o diretor técnico do Arsenal, Edu Gaspar.Mikel Arteta, técnico dos "Gunners", destacou o esforço do clube para contratar o jogador, que em cinco anos e meio ao serviço do City disputou 236 jogos e marcou 95 golos, e afirmou: “”.O clube londrino, que terminou a última edição da liga inglesa na quinta posição, não divulgou quaisquer pormenores sobre o contrato, mas a imprensa avança que o valor da transferência ronda os 45 milhões de libras (cerca de 52,3 milhões de euros).Gabriel Jesus, que foi companheiro dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no City, sagrou-se quatro vezes campeão inglês, e conquistou três Taças da Liga e uma Taça de Inglaterra.O avançado, que vestirá a camisola nove do Arsenal, estreou-se ao serviço da seleção brasileira em 2016, ano em que se sagrou campeão olímpico, venceu a Copa América em 2019 e soma atualmente 56 internacionalizações e 19 golos.