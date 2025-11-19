Gabriel Magalhães afastado dos jogos do Arsenal devido a lesão muscular

O jogador, que saiu aos 64 minutos após sentir dores na zona da coxa, abandonou o relvado do Emirates Stadium a coxear.



Segundo os primeiros exames, Gabriel enfrenta uma lesão que o poderá manter fora dos relvados por cerca de quatro semanas, estando ainda o clube londrino a aguardar os resultados definitivos, que serão conhecidos nos próximos dias.



Caso o tempo de paragem se confirme, o central ficará fora dos duelos frente ao Tottenham, Bayern Munique, Chelsea e Brentford.



A ausência de Gabriel representa uma baixa para a equipa de Mikel Arteta, dada a parceria que o brasileiro forma com o francês William Saliba.



Ainda assim, o treinador espanhol poderá recorrer a Christian Mosquera, reforço chegado este verão do Valência.

