Gabriel Magalhães renova com o Arsenal

O central, de 27 anos, ainda tinha contrato por duas épocas com os londrinos.



Gabriel chegou ao Arsenal em setembro de 2020, proveniente dos franceses do Lille, e pela equipa inglesa já disputou 210 jogos, em todas as competições, sendo um dos indiscutíveis do treinador espanhol Mikel Arteta.



“Cheguei aqui como um jogador jovem e, depois de quase cinco anos, estou muito feliz e aprendi muito. Estou orgulhoso, é uma trajetória incrível e estou contente por continuá-la. Espero ganhar alguns troféus com este clube, porque o amo e a minha família também”, disse o jogador.



O central, natural de São Paulo, iniciou a carreira no Avaí, do qual se transferiu para o Lille, emblema que o chegou a emprestar ao Troyes e ao Dínamo Zagreb, antes de Gabriel regressar em 2018 ao clube e ainda voltar a jogar pela equipa principal.