Gabriel Martinelli troca ingleses do Arsenal pelos sauditas do Al Hilal

Os valores envolvidos na transferência do internacional 'canarinho, de 25 anos, não foram divulgados, mas a imprensa britânica indica que os 'gunners' vão receber cerca de 70 milhões de euros (ME).



O extremo juntou-se ao Arsenal vindo do clube brasileiro Ituano, em julho de 2019, e participou num total de 278 jogos pelos londrinos em todas as competições, assinando 62 golos.



O campeão de Inglaterra destacou o "papel fundamental" de Martinelli na conquista do campeonato inglês na temporada passada, da Taça da Inglaterra, em 2020, e da Supertaça da Inglaterra, em 2023.







