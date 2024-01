Gabriel Paulista troca o Valência e pelo Atl. Madrid

”, refere o Atlético de Madrid na sua página oficial na Internet.Já o Valência, clube que o defesa representou durante seis épocas e meia, desde 2017/18, diz ter chegado a acordo para a rescisão de contrato com o futebolista, que disputou 253 jogos pela equipa "che", na qual era um dos capitães.Paulista, de 33 anos, terá em Espanha o seu terceiro clube, depois de uma primeira experiência no Villarreal, durante época e meia e na sua vinda para a Europa, em 2013/14, proveniente dos brasileiros do Vitória.Fora de Espanha, o central jogou ainda duas temporadas e meia no Arsenal, desde metade de 2014/15 até 2016/17, conquistando duas taças de Inglaterra e uma Supertaça inglesa, enquanto pelo Valência venceu uma Taça do Rei.