Galatasaray conquista Taça da Turquia

Na 24.ª presença no jogo decisivo, o Galatasaray reforçou o seu estatuto de recordista de troféus da Taça da Turquia, que não conquistava desde 2018/19, sucedendo ao Besiktas, que soma 11 títulos.O Trabzonspor, que alinhou a tempo inteiro com o lateral direito português Pedro Malheiro, procurava o seu 10.º título na competição, na sua 17.ª final.Na Liga turca, o Galatasaray está perto de assegurar o 24.º título de campeão, o terceiro seguido, ao somar 86 pontos, em 33 jornadas, mais oito pontos do que o Fenerbahçe, de José Mourinho, com três jogos por disputar.