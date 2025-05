Galatasaray é tricampeão turco

Em Istambul, os anfitriões já venciam ao intervalo por 2-0, graças aos golos do nigeriano Victor Osimhen (minuto 26) - fortaleceu a liderança isolada dos melhores marcadores da prova, ao chegar aos 25 tentos -, e de Baris Alper Yilmaz (29), sendo que o guarda-redes uruguaio e capitão Fernando Muslera ainda dilatou diferenças de grande penalidade (89).



O extremo português Miguel Cardoso foi totalista pelo Kayserispor, 11.º colocado, com 44 pontos, numa classificação encabeçada pelo Galatasaray, com 89, que já não vencia três edições seguidas da prova desde 1999/00, quando atingiu o único "tetra" do futebol turco.



O Galatasaray igualou o melhor ciclo de resultados na prova, com seis êxitos seguidos, e garantiu a entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões da próxima época, cujas pré-eliminatórias vão contar com a participação do "vice" Fenerbahçe, de José Mourinho.