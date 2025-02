Galatasaray-Fenerbahçe dirigido por árbitro estrangeiro

O presidente da Federação Turca de Futebol, Ibrahim Haciosmanoglu, justificou a decisão “para terminar o ruído e não colocar os árbitros turcos em posição difícil” no dérbi de Istambul, da 25.ª jornada do campeonato, que se disputa na segunda-feira, no estádio do Galatasaray.



O anúncio, sem relevar o nome ou a nacionalidade do árbitro designado, surge poucos dias depois de José Mourinho ter afirmado que, “em condições normais”, o Fenerbahçe seria o líder destacado da competição, “com oito ou nove pontos de vantagem”.



Nas condições atuais, a equipa orientada pelo treinador português ocupa o segundo lugar, com menos seis pontos do que o Galatasaray, bicampeão em exercício e recordista de títulos na Turquia, com 24 troféus.



Apesar de ser o segundo clube mais ganhador, com 19 cetros, o Fenerbahçe sagrou-se campeão pela última vez em 2014, estando a atravessar o período mais longo da sua história sem conquistar o título.