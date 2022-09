Galatasaray oficializa contratações de Mauro Icardi e Juan Mata

De acordo com o conjunto de Istambul, Icardi, de 29 anos, que no emblema parisiense não tinha ‘espaço’ para jogar, chega cedido até ao final da temporada, com os turcos a pagarem 750.000 euros dos 6,75 milhões de euros do salário do avançado argentino.



Já Mata, de 34, campeão do Mundo por Espanha em 2010, terminou contrato com o Manchester United e ingressou no clube turco a custo zero, assinando um contrato por uma época, com uma segunda de opção, de acordo com a informação prestada pelo Galatasaray, no qual atua o luso Sérgio Oliveira.



Além de Icardi e Mata, o Galatasaray oficializou a chegadas de Milot Rashica, Mathias Ross Jensen e Yusuf Demir.