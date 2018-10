Galatasaray perde e falha liderança da liga turca de futebol

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 17:12 | Futebol Internacional

O holandês Mitchell Donald, aos 35 minutos, e o avançado turco Adem Buyuk, aos 63 minutos, foram os carrascos do Galatasaray, que é terceiro classificado, com os mesmos 19 pontos, menos dois pontos do que o líder Basaksehir.



Em terceiro lugar no grupo D da Liga dos Campeões, com quatro pontos, o Galatasaray recebe o FC Porto a 11 de dezembro. Os ‘dragões’ lideram com sete pontos.