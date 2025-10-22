Galatasaray soma segunda vitória seguida, Qarabag perde invencibilidade

Em Istambul, o clube turco começou a construir o resultado logo à passagem do minuto três, pelos pés do nigeriano Victor Osimhen, que viria a bisar ainda antes do tempo de descanso, aos 33, aproveitando uma ‘oferta’ da defesa norueguesa.



Yunus Akgun (minuto 60) foi o autor do terceiro golo do emblema do bairro de Gálata, que somou, assim, a segunda vitória em três jornadas na fase de liga da prova, ascendendo, provisoriamente, ao 11.º posto da classificação, com seis pontos. O Bodo/Glimt ainda encurtou distâncias por Helmersen (76) e segue na 26.ª posição, com dois.



No País Basco, houve igualmente golo madrugador, da autoria do cabo-verdiano Leandro Andrade, nos primeiros segundos, favorável à equipa ‘sensação’ da presente edição da principal prova europeia de clubes, o Qarabag, do Azerbaijão.



Só que o desfecho acabou por não o desejado para o conjunto que bateu o Benfica na Luz (3-2) e o Copenhaga em casa (2-0), já que Gorka Guruzeta bisou (40 e 88) e Robert Navarro (70), pelo meio, marcou para os espanhóis, que obtiveram o primeiro triunfo.



Assim, o Athletic passa a ocupar, à condição, o 21.º lugar, com três pontos, ao passo que o Qarabag é 10.º, com seis.



A terceira ronda da fase de liga da ‘Champions’ continua hoje com mais sete desafios, entre os quais se destaca a receção do bicampeão português Sporting aos gauleses do Marselha, a partir das 20:00.

