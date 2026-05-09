Galatasaray tetracampeão da Turquia

(Com Lusa)

A precisar de um triunfo para festejar o título, o Galatasaray esteve duas vezes em desvantagem com o ‘aflito’ Antalyaspor, graças a um bis de Soner Dikmen (45+3 e 62 minutos), mas deu a volta por Mario Lemina (56), Victor Osimhen (66, de penálti, e 88) e Kaan Ayhan (90+5).Com uma jornada por disputar, o Galatasaray passou a somar 77 pontos, mais quatro do que o Fenerbahçe, que também assegurou o segundo lugar e a presença nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.O Galatasaray somou o 26.º título de campeão da Turquia e cimentou o seu estatuto de dominador, passando a ter mais seis campeonatos conquistados do que o Fenerbahçe, que não festeja desde 2013/14.A derrota em Istambul deixa o Antalyaspor em zona de despromoção, no 16.º e antepenúltimo lugar, a dois pontos dos postos de salvação, dos quais já não vai sair o Alanyaspor.A equipa treinada pelo português João Pereira venceu por 3-1 em casa o agora lanterna-vermelha Kayserispor, que, com Miguel Cardoso no ‘onze’ e João Mendes lançado na segunda parte, viu confirmada a descida de divisão.Meschack Elia (07 minutos), Florent Hadergjonaj (40), de grande penalidade, e Ibrahim Kaya (61) marcaram os golos do Alanyaspor, que subiu ao 10.º lugar, com 37 pontos, enquanto Laszlo Benes (13) ainda empatou para o Kayserispor.