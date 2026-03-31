Gana despede selecionador em vésperas do Mundial
O selecionador ganês, Otto Addo, foi demitido do cargo depois da derrota com a Alemanha (2-1) num particular, a menos de três meses do arranque do Mundial2026, anunciou a Federação de Futebol do Gana.
“A Federação do Gana de Futebol separou caminhos com o selecionador da equipa principal masculina, Otto Addo, com efeitos imediatos”, lê-se num comunicado da GFA, que vai anunciar “a seu tempo” o novo treinador.
Os ‘black stars’ perderam na segunda-feira em casa da Alemanha, por 2-1, em encontro particular, naquela que foi a quarta derrota consecutiva da seleção africana, que era comandada por Otto Addo desde março de 2024.
No Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Gana está incluído no Grupo L, juntamente com a Inglaterra, a Croácia e o Panamá.
O Gana vai participar pela quinta vez na fase final, depois de ter estado em 2006, 2010, edição em que chegou aos quartos de final, 2014 e 2022.
