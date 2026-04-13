Ganês Dominic Frimpong morre em ataque armado ao autocarro da sua equipa

O incidente ocorreu quando a equipa regressava do encontro frente ao Samartex, em Samreboi, no sul do Gana, segundo um comunicado do clube, que descreveu que “homens mascarados, armados com pistolas e espingardas de assalto, começaram a disparar contra o autocarro, enquanto o motorista tentava recuar”.



A GFA lamentou a morte de Frimpong, de 20 anos, que disse ser “uma enorme perda, não só para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês”, e anunciou que vai reforçar as medidas de segurança para as deslocações das equipas nas competições nacionais.



Em 2023, o autocarro do Legon Cities, outro clube da principal Liga ganesa, já tinha sido atacado em circunstâncias semelhantes, sem registo de feridos.