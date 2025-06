Gasperini é o novo treinador da Roma

“A AS Roma anuncia a indicação de Gian Piero Gasperini como novo treinador principal. Gasperini tem uma carreira conhecida pela sua criatividade tática, dedicação no trabalho duro e excecional desenvolvimento de jogadores”, referiu a Roma, em comunicado.



O clube, que terminou a Série A em quinto, adianta que os proprietários e Cláudio Ranieri consideram Gasperini “o homem certo para a missão”, sem adiantar a duração do vínculo com o novo treinador.



Gasperini chega à AS Roma depois de nove épocas ao serviço da Atalanta, emblema que levou à Liga dos Campeões de futebol e pelo qual chegou aos quartos de final em 2019/20, numa carreira europeia em que tem a conquista da Liga Europa em 2023/24.



Antes, o treinador, de 67 anos, orientou também o Crotone, o Génova, o Inter Milão e o Palermo, além de ter estado à frente dos juniores da Juventus, no início do seu percurso enquanto técnico.