Gavi foi operado ao joelho direito e desfalca FC Barcelona quatro a cinco meses

“O jogador da primeira equipa Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ foi submetido a uma artroscopia a fim de tratar uma lesão no menisco interno. O tempo de recuperação estimado é de quatro a cinco meses”, escreveu o FC Barcelona, em comunicado.



Gavi, de 21 anos, já esteve ausente dos relvados quase um ano, entre 2023 e 2024, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do mesmo joelho.



O médio do FC Barcelona, vencedor do Golden Boy e do Troféu Kopa em 2022, para o melhor jogador sub-21, vai tentar chegar a tempo de participar no Mundial de 2026, que se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México.



Na presente temporada, Gavi jogou pela última vez em 23 de agosto, dia em que entrou ao intervalo no reduto do Levante, onde o FC Barcelona perdia por 2-0 e acabou por vencer por 3-2, para a segunda jornada da Liga espanhola 2025/26.