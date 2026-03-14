Gavi regressa aos convocados do FC Barcelona após mais de seis meses de ausência
O futebolista Gavi regressou hoje aos convocados do FC Barcelona, que no domingo recebe o Sevilha, após mais de seis meses de ausência devido a uma lesão no joelho, anunciou o treinador Hansi Flick, em conferência de imprensa.
“O Gavi estará disponível no domingo, e estou muito contente com isso. Talvez possa jogar alguns minutos. É bom tê-lo de volta e nota-se bem o seu empenho e dinamismo nos treinos”, declarou o treinador, sublinhando, contudo, a necessidade de ter cautela na sua reintegração competitiva.
O médio internacional espanhol, de 21 anos, jogou pela última vez em 23 de agosto passado, frente ao Levante, tendo sido submetido, em setembro, a uma artroscopia ao menisco interno do joelho direito.
Esta foi a segunda paragem grave do jovem futebolista, que já tinha estado afastado dos relvados durante quase um ano, entre 2023 e 2024, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior no mesmo joelho.
Vencedor do Golden Boy e do Troféu Kopa em 2022, para o melhor jogador sub-21, o médio volta a ser opção numa fase crucial da temporada para o clube catalão, que tem quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança da Liga espanhola.
Os catalães recebem na quarta-feira o Newcastle, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogo para o qual as equipas partem empatadas a um golo.
