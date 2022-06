Gedson Fernandes entusiasmado para representar Besiktas

A confirmação da transferência já tinha acontecido em fevereiro por parte do Benfica e do emblema de Istambul, mas até ao final da época o médio representou, por empréstimo, o Rizespor, despromovido ao segundo escalão.



"Estou a sentir-me muito bem. Já faz tempo desde que eu queria vir para cá e, agora, estou finalmente aqui. Só quero desfrutar e estou aqui para ajudar a equipa e para deixar os adeptos felizes", expressou o internacional luso de 23 anos, aos canais de comunicação do clube.



Gedson, que na Turquia também já vestiu as 'cores' do Galatasaray, deseja ver "os adeptos transmitirem o apoio de sempre à equipa nos treinos e no estádio".



O médio luso teve a sua melhor temporada no Benfica em 2018/19, em que somou 46 jogos e três golos pela equipa principal, liderada primeiro por Rui Vitória e depois por Bruno Lage, numa época em que os 'encarnados' conquistaram o título nacional.