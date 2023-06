Gelson Dala e Ary Papel fora da seleção angolana

O avançado Mbala Zola, dos italianos do Spezia, é também ausência nos eleitos para o jogo da quinta jornada do Grupo E de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2024 (CAN2024), enquanto o extremo Zito Luvumbo, dos também transalpinos do Cagliari, regressa às opções.Angola vai defrontar a República Centro-Africana no dia 17 de junho, em Douala, nos Camarões, depois de um estágio que vai ter inicio na segunda-feira, em Portugal.A seleção angolana, que conta oito presenças na CAN, a última das quais em 2019, ocupa o terceiro lugar do agrupamento, com cinto pontos, a três do líder Gana e a dois da República Centro-Africana, enquanto Madagáscar segue no último lugar, com um ponto.Neblu (1.º de Agosto), Kadu (Alverca, Por) e Gelson (Interclube)-Tó Carneiro (Petro de Luanda), Quinito (Petro de Luanda), Eddy Afonso (Petro de Luanda), Buatu (Valencienes, Fra), Gigli Ndefe (Slovan Liberec, Che), Jordy Gaspar (Grenoble, Fra), Kialunda (Estrela da Amadora, Por) e Lula (Sagrada Esperança)Fredy (Antalayaspor, Tur), Beni Mukedi (Casa Pia, Por), Keliano (1.º de Agosto), Loid (Mafra, Por), Show (Ludogorets, Bul) e Megue (Petro de Luanda).Zini (AEK Atenas, Gre), Mabululo (Ittihad, Egi), Chico Banza (Nea Salamis, Chp), Gilberto (Petro de Luanda), Milson (Ankaragucu, Tur), Hélder Costa (Al-Ithaid, Ars), Depu (Gil Vicente, Por), Lucas João (Reading, Ing) e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).