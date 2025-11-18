Geny Catamo marca no empate de Moçambique em particular com Chade

Em Marrocos, o extremo marcou de penálti, ao minuto 78, e respondeu ao golo inicial de Marius Mouandilmadji, ex-avançado de FC Porto e Desportivo das Aves, aos 45+2, numa altura em que os ‘mambas’ jogavam contra 10 unidades, por expulsão de Bertrand Mani.



O Chade voltaria a ficar a vantagem aos 90 minutos, através de uma grande penalidade marcada por Mahamat Thiam, mas Moçambique acabou por fixar o 2-2 por Gildo, que já atuou por Marítimo, Real Massamá, Amora, Sporting da Covilhã e Académica, aos 90+6.



Moçambique finalizou com um empate diante do Chade e uma derrota perante Marrocos (1-0), sofrida na sexta-feira, o último estágio antes da convocatória para a CAN de 2025, que se vai disputar de 21 de dezembro a 18 de janeiro de 2026, em território marroquino.



Na sexta presença, e segunda seguida, na principal competição africana de seleções, os ‘mambas’ estão no Grupo F e defrontarão a Costa do Marfim, detentora do troféu e três vezes campeã, o Gabão e os Camarões, segundos mais titulados, com cinco conquistas.



Também hoje, Cabo Verde, que falhou a presença na CAN2025 mas conseguiu um inédito apuramento para o Mundial2026, disputou um jogo particular, com o Egito, sete vezes campeão africano, no Dubai, onde saiu derrotado por 2-1.



Garry Rodrigues deu vantagem aos ‘tubarões azuis’, aos sete minutos, mas a formação egípcia chegou ao empate na segunda parte, com um golo de Marmoush, aos 57.



O vencedor foi decidido nas grandes penalidades, com a seleção cabo-verdiana a desperdiçar quatro penáltis, contra as duas conversões bem sucedidas do Egito, por Abdelmaguid e Hamdi.