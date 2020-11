Geoffrey Kondogbia é reforço do Atlético Madrid

Kondogbia, de 27 anos, estava a cumprir a sua quarta temporada no Valência e vai representar a terceira formação espanhola da sua carreira, depois de ter passado pelo Sevilha em 2012/13.Apesar do mercado de transferência estar fechado, o Atlético Madrid teve direito a uma medida de exceção devido à venda do ganês Thomas Partey ao Arsenal no último dia da janela pela cláusula de rescisão (50 milhões de euros), situação que deu aos "colchoneros" 30 dias para encontrar um substituto.O emblema de Madrid não divulgou os valores do negócio, mas, de acordo com a imprensa local, a transferência deverá ter custado 20 milhões de euros aos cofres do clube.

Apesar de ter representado a seleção francesa nos escalões jovens e também a principal, mas apenas em jogos particulares, Kondogbia é internacional pela República Centro-Africana e passou por clubes como o Mónaco e Inter Milão, depois de ter feito a formação no Lens.