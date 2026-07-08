Geovany Quenda apresentado pelo Chelsea com contrato de oito épocas

"O Chelsea é um grande clube e estou empolgado para jogar em Stamford Bridge. Mostraram confiança em jogadores como eu e estou orgulhoso por estar aqui e fazer parte deste clube", assumiu o avançado, em declarações reproduzidas pelos campeões mundiais de clubes.

Quenda, de 19 anos, completou a formação no Sporting e representou a equipa principal `leonina` nas últimas duas temporadas, conquistando um campeonato e uma Taça de Portugal em 2024/25, na primeira `dobradinha` do clube em 23 anos, por entre nove golos e 15 assistências em 86 jogos.

Em março de 2025, o Sporting comunicou a contratação de Quenda pelo Chelsea, que investiu 50,8 milhões de euros (ME) fixos, mais 1,4 ME dependentes da concretização de objetivos em 2025/26, época na qual o avançado continuou nos `verdes e brancos`, por empréstimo dos `blues`.

Eleito melhor jogador jovem da I Liga em 2024/25, o extremo, que também pode jogar como ala, já foi chamado à seleção principal de Portugal, mas não se estreou e tem sido titular dos sub-21, com os quais disputou o Europeu da categoria em 2025, integrando o melhor `onze` da competição.

Quenda vai encontrar no Chelsea os compatriotas Dário Essugo, cuja saída do Sporting foi anunciada em simultâneo com a do dianteiro, e Pedro Neto, numa equipa orientada pelo recém-chegado espanhol Xabi Alonso.

"Estou empolgado para trabalhar com os meus colegas de equipa e com o treinador. Sou muito trabalhador e gosto de ajudar a equipa. Quero ser conhecido por ter a mentalidade certa e fazer o melhor para conquistar troféus", vincou o jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Sporting.

Em 2025/26, o Chelsea terminou a Premier League no 10.º lugar, na sua pior classificação em quatro épocas, e não conquistou troféus, falhando o acesso às competições europeias pela primeira vez desde 2023/2024, numa campanha em que teve dois treinadores definitivos e um interino.