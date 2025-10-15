Geovany Quenda, Rodrigo Mora e Victor Froholdt finalistas do prémio Golden Boy

Responsável pela atribuição do galardão desde 2003, o jornal italiano Tuttosport tinha divulgado uma lista inicial com 100 candidatos, que foram reduzidos para 25 antes do anúncio do vencedor da 23.ª edição, previsto para dezembro, ainda em dia a designar.



Geovany Quenda sagrou-se campeão nacional e venceu a Taça de Portugal em 2024/25, na primeira época ao serviço do Sporting, durante a qual foi mesmo oficializado como reforço dos ingleses do Chelsea, campeões mundiais de clubes, a partir do verão de 2026.



O extremo foi o melhor jogador jovem da I Liga na temporada passada, integrou a equipa ideal do Europeu de sub-21 e foi convocado para a seleção principal, mas não se estreou, cenário semelhante ao do avançado Rodrigo Mora, do FC Porto, cuja primeira chamada aconteceu na final a quatro da Liga das Nações, conquistada pelos lusos, na Alemanha.



Quenda e Mora, ambos de 18 anos, estão acompanhados na discussão do Golden Boy pelo médio Victor Froholdt, de 19, que foi contratado pelos ‘dragões’ em julho, após ter conquistado um campeonato e uma Taça da Dinamarca pelo Copenhaga em 2024/25.



Ao contrário de Quenda e Mora, Froholdt soma seis internacionalizações pela seleção principal do seu país e estreou-se a marcar na semana passada, na goleada sobre a Bielorrússia (6-0), na Hungria, na terceira jornada do Grupo C da qualificação europeia para o Mundial2026, dando continuidade ao arranque impactante de época no FC Porto.



O tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint-Germain é um dos três clubes mais representados nos finalistas, com Desiré Doué, Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu, a par dos espanhóis do Real Madrid, com Arda Güler, Dean Huijsen e Franco Mastantuono - os dois últimos representaram Bournemouth e River Plate na primeira metade do ano civil - e do Chelsea, com Mamadou Sarr, emprestado ao Estrasburgo, Jorrel Hato, proveniente do Ajax, e Estêvão, que deixou o Palmeiras, de Abel Ferreira.



O vencedor sucederá ao extremo Lamine Yamal, do campeão espanhol FC Barcelona, num palmarés que inclui os internacionais portugueses Renato Sanches e João Félix, galardoados em 2016 e 2019, quando se notabilizaram pelo Benfica, respetivamente.







- Lista dos 25 nomeados para o prémio Golden Boy de 2025:



Pau Cubarsí, Esp (FC Barcelona)



Désiré Doué, Fra (Paris Saint-Germain)



Dean Huijsen, Esp (Bournemouth e Real Madrid)



Kenan Yildiz, Tur (Juventus)



Myles Lewis-Skelly, Ing (Arsenal)



Warren Zaire-Emery, Fra (Paris Saint-Germain)



Arda Güler, Tur (Real Madrid)



Franco Mastantuono, Arg (River Plate e Real Madrid)



Ethan Nwaneri, Ing (Arsenal)



Jorrel Hato, Ned (Ajax e Chelsea)



GEOVANY QUENDA, POR (SPORTING)



Estêvão, Bra (Palmeiras e Chelsea)



Leny Yoro, Fra (Manchester United)



Senny Mayulu, Fra (Paris Saint-Germain)



Nico O’Reilly, Ing (Manchester City)



Eliesse Ben Seghir, Mar (Mónaco e Bayer Leverkusen)



Victor Froholdt, Din (Copenhaga e FC PORTO)



Lucas Bergvall, Sue (Tottenham Hotspur)



Archie Gray, Ing (Tottenham Hotspur)



Mamadou Sarr, Sen (Chelsea e Estrasburgo)



Jobe Bellingham, Ing (Sunderland e Borussia Dortmund)



Francesco Esposito, Ita (Inter Milão)



RODRIGO MORA, POR (FC PORTO)



Giovanni Leoni, Ita (Parma e Liverpool)



Aleksandar Stanković, Ser (Lucerna e Club Brugge)