Gerson regressa ao Flamengo de Vítor Pereira

“O Coringa voltou!”, publicou o emblema do Rio de Janeiro no "site" oficial, em alusão à alcunha do jogador, que representou os rubro-negros entre 2019 e 2021 (109 jogos e sete golos), periodo durante o qual conquistou dois campeonatos brasileiros, duas supertaças do Brasil, uma Taça Libertadores, uma Supertaça sul-americana e dois campeonatos cariocas.



Gerson, que se destacou sobretudo sob o comando do português Jorge Jesus no Flamengo, rumou ao Marselha no verão de 2021, por 20 de milhões de euros (ME), sendo que pelos marselheses participou em 61 jogos e marcou 13 golos.



Contudo, na presente época perdeu espaço na equipa com a chegada do croata Igor Tudor ao comando técnico, em substituição do argentino Jorge Sampaoli, e inclusivamente foi afastado do plantel principal.



Apesar de os dois clubes não terem revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social brasileira avança que os cariocas vão pagar cerca de 15 ME pela contratação do jogador.



Gerson, de 25 anos, é o primeiro reforço assegurado pelo Flamengo para a nova temporada, em que o "mengão" será treinado pelo português Vítor Pereira, que deixou o Corinthians e assumiu o cargo que era ocupado por Dorival Júnior.