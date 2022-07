Getafe contrata internacional português Domingos Duarte ao Granada

O defesa central, de 27 anos, formado no Estoril Praia e no Sporting, e que jogou na I Liga portuguesa ao serviço do Belenenses e do Desportivo de Chaves, chegou a Espanha em 2018 para representar o Deportivo da Corunha, por empréstimo dos `leões`.

No ano seguinte, o atleta de 1,92 metros, que tem três internacionalizações pela seleção `AA` de Portugal, foi transferido para o Granada, pelo qual contabilizou 85 partidas jogadas na La Liga, e cinco golos em três épocas.

Domingos Duarte despede-se agora do clube andaluz, que desceu de divisão em Espanha, para rumar ao emblema madrileno, que se mantém no principal escalão.