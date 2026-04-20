Gheorghe Hagi sucede a Lucescu no comando da seleção da Roménia de futebol

"Após várias tentativas de contratar o senhor Hagi, temos o prazer de anunciar hoje a sua confirmação", afirmou o presidente da Federação Romena de Futebol (FRF), Razvan Burleanu, em conferência de imprensa.



Hagi, de 61 anos, assina por dois anos, assumindo o comando técnico da equipa nacional depois da morte de Mircea Lucescu, que descreve como "um pai" e como uma figura fundamental no seu desenvolvimento.



Esta será a segunda passagem do ‘Maradona dos Cárpatos’ pelo cargo, depois de uma breve experiência em 2001, logo após o final da carreira de jogador, que durou apenas quatro jogos.



Visivelmente honrado, o técnico enfatizou que é uma "grande responsabilidade representar a Roménia mais uma vez".



Sobre a sua visão estratégica, Hagi foi claro, dizendo acreditar que saber selecionar jogadores é fundamental para o sucesso.



“O critério deve ser que os jogadores tenham experiência internacional, tanto no nível profissional quanto no juvenil, porque competimos com os melhores. Temos de jogar um futebol corajoso, atacar e defender muito bem.", afirmou.



O novo selecionador tem pela frente dois jogos particulares em junho, frente à Geórgia e ao País de Gales.



A competição oficial terá início em setembro, com a participação na Liga das Nações.



"O desafio é fazer um país inteiro feliz. Espero ter o mesmo desempenho de quando era jogador: classificar-me e vencer todas as partidas", concluiu.



Considerado o maior futebolista romeno da história, o ‘Maradona dos Cárpatos’ conta no currículo de treinador com passagens pelos turcos do Bursaspor e Galatasaray, além dos romenos do Poli Timisoara, Steaua Bucareste e, mais recentemente, o Farul Constanta.



Como jogador, o antigo médio representou clubes como Real Madrid, FC Barcelona e Galatasaray, tendo liderado a ‘geração de ouro’ da Roménia em três Mundiais (1990, 1994 e 1998) e três Europeus (1984, 1996 e 2000). É, ainda hoje, o melhor marcador de sempre da seleção romena, com 35 golos.



Hagi sucede a Mircea Lucescu, que morreu em 07 abril, aos 80 anos, na sequência de um problema cardíaco, semanas depois de a Roménia falhar a qualificação para o Mundial2026.