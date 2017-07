Gianluigi Donnarumma fica no AC Milan até 2021

Lusa 11 Jul, 2017, 21:59 / atualizado em 11 Jul, 2017, 22:10 | Futebol Internacional

“O acordo está feito para a renovação do contrato do nosso guarda-redes. Uma bela notícia, que tanto quisemos e lutámos para que fosse realidade. A história ‘rossonera’ de Donnarumma vai prosseguir. O ‘99’ (número da camisola) é o mais jovem e promissor futebolista, um talento único, recordista da Serie A e protagonista de duas épocas fabulosas”, exultou o clube milanês na sua página na internet.



No entanto, o AC Milan chegou a anunciar publicamente que o guarda-redes de 18 anos, formado no clube, tinha rejeitado as sucessivas abordagens do emblema 'rossonero’ para renovar contrato, razão pela qual passaria a ser um jogador livre no final da próxima época.



Apontado como o natural sucessor de Gianluigi Buffon na 'squadra azzurra', Donnarumma, um dos guarda-redes mais cobiçados no futebol europeu, chegou a ser alvo da ira de adeptos do AC Milan, que o chegaram a ameaçar de morte caso abandonasse o clube.



Não obstante ter ainda mais um ano de contrato, a hipótese de o cumprir, mantendo a recusa de o prolongar, não foi sequer considerada atendendo ao clima de hostilidade que se gerou em torno de Donnarumma por parte dos fervorosos adeptos milaneses, pelo que a venda do seu passe parecia a única saída viável.