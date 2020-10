"Gigante" Rio Ave esteve bem perto de eliminar o super AC Milan

Francisco Geraldes e Gelson Dala são dois nomes que ficam na história do Rio Ave.Foram eles que quase eliminaram o "grande" AC Milan, equipa histórica do futebol mundial e que conta com nomes sonantes nas suas fileiras.Em Vila do Conde, no relvado mandaram os homens de verde e branco, houve respeito mútuo, mas a eficácia ia sendo determinante para ficar bem perto de fazer história.





A equipa transalpina adiantou-se no marcador através de Saelemaekers, aos 51 minutos. Os vilacondenses igualaram por Francisco Geraldes, aos 72 minutos. 1-1 no final do tempo regulamentar.





Gelson Dala fez o 2-1, logo no primeiro minuto do prolongamento (90+1).





Mas no último lance deste prolongamento, Çalhanoglu, na conversão de uma grande penalidade, repôs a igualdade, aos 120+2. Resultado 2-2.