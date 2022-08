Gil Vicente vai ser a 27.ª equipa portuguesa a atuar na Europa

Face ao quinto lugar na edição 2021/22 da I Liga, o conjunto de Barcelos vai disputar o acesso à fase de grupos da terceira competição da UEFA, onde chegará se ultrapassar o conjunto da Letónia e ainda o adversário que lhe calhar no "play-off".Independentemente do que fizer nas duas pré-eliminatórias, o Gil Vicente vai fazer história já na quarta-feira, sob o comando de Ivo Vieira, o sucessor de Ricardo Soares, como o 27.º conjunto luso a disputar um jogo europeu, descontando a Taça Intertoto.O conjunto minhoto vai suceder ao Santa Clara, que se tornou a 26.ª equipa lusa a jogar as taças europeias em 2021/22, também na Liga Conferência Europa: depois de ultrapassar dois adversários, caiu no "play-off", face ao Partizan.A primeira equipa portuguesa a participar nas taças europeias foi o Sporting, na edição inaugural da Taça dos Campeões Europeus, em 1955/56, seguindo-se, na mesma prova, então única, o FC Porto, em 1956/57, e o Benfica, em 1957/58.Na década de 60 do século passado, foi a vez de Belenenses e Leixões (ambos em 1961/62), Vitória de Setúbal (1962/63), CUF (1965/66), Sporting de Braga (1966/67), Académica (1968/69) e Vitória de Guimarães (1969/70).Depois, na década de 70, apenas se estrearam o Barreirense (1970/71) e o Boavista (1975/76), e, na de 80, mais duas, o Portimonense (1985/86) e o Desportivo de Chaves (1987/88).Nas últimas 10 temporadas do século XX, foi a vez de Estrela da Amadora (1990/91), Salgueiros (1991/92), Marítimo (1993/94), o primeiro clube das ilhas, Farense (1995/96) e Beira-Mar (1999/2000).Já no século XXI, a primeira estreante foi a União de Leiria (2003/04), seguindo-se Nacional (2004/05) e Paços de Ferreira (2007/08), na primeira década, e Estoril Praia (2013/14), Rio Ave (2014/15) e Arouca (2016/17), na segunda.Na presente década, a terceira do século, o Santa Clara tornou-se a 26.ª equipa lusa a participar nas provas da UEFA e o Gil Vicente será a 27.ª, numa aventura com início às 18h00 (em Lisboa) de quarta-feira, em Riga.