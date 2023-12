Giorgio Chiellini termina carreira aos 39 anos

O futebolista internacional italiano Giorgio Chiellini, que no último ano e meio representou os norte-americanos do Los Angeles FC, comunicou hoje o final da carreira, aos 39 anos, numa mensagem publicada na rede social X.

"Foste a mais bonita e intensa jornada da minha vida. Foste tudo. Contigo viajei num único e inesquecível caminho. Agora é tempo de começar novos capítulos, começar novos desafios e escrever mais páginas importantes e emocionantes da vida", escreveu o jogador.



Giorgio Chiellini publicou a mensagem a acompanhar um vídeo a ilustrar momentos da sua carreira, nos clubes pelos quais passou e também pela seleção, com a qual se sagrou campeão europeu, em 2021.



O jogador, que representou por último o Los Angeles FC, pelo qual se sagrou vice-campeão da Liga norte-americana (MLS) este ano, vestiu em quase toda a carreira as cores da Juventus, emblema a que chegou em 2005/06, depois de uma época na Fiorentina e quatro no Livorno, clube em que se formou.



O defesa central cumpriu 16 épocas e meia pela 'Juve', conquistando nove 'scudetti', cinco taças de Itália e três supertaças, tendo ainda envergado a braçadeira de capitão dos 'bianconeri'.



A despedida do jogador não foi esquecida pela 'vecchia signora', emblema de Turim, assinalando que Chiellini foi "um dos melhores de todos os tempos" e uma "referência" para os companheiros de equipa.



"Para a escola pitagórica, nascida na magna Grécia há mais de dois milénios, o número três representava a perfeição. Para os adeptos da Juventus, durante 17 épocas, o número '3' foi unicamente Chiellini. Jogador, homem e capitão: três perspetivas do próprio Giorgio, que hoje termina a sua carreira de futebolista", assinalou o clube.