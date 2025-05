Girona e Sevilha fogem da descida na La Liga

A jogar em casa, os sevilhanos contaram com um golo de García Pascual, aos 52 minutos, para voltar às vitórias oito partidas depois, "afundando" o Las Palmas, em que Dário Essugo foi lançado aos 51, com Fábio Silva ainda de fora, por lesão.



Se os insulares estão em muito maus lençóis para se manterem entre o principal escalão, no 19.º e penúltimo lugar, com 32 pontos, três abaixo da "linha de água", o Sevilha chegou aos 41 pontos, em 13.º, e leva já sete de vantagem para o Leganés, que é 18.º e primeiro em zona de descida, tendo um jogo a menos.



Também nos 41 pontos, mas no 13.º lugar, está o Girona, que foi à casa do lanterna-vermelha de La Liga, o já despromovido Valladolid, vencer por 1-0, ficando muito perto de garantir a manutenção.



Na marcação de um livre, e após vários remates falhados, a bola sobrou para Cristhian Stuani, que fez o único golo da partida, aos 80 minutos.



Com apenas uma vitória somada nas últimas 13 jornadas, o Girona "respirou" de alívio, distanciando-se das equipas que lutam para não descer: soma agora 41 pontos, no 13.º lugar.