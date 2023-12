Girona empata com o Betis e pode perder liderança isolada em Espanha

Com três pontos de vantagem no comando, a formação catalã pode ser alcançada ainda hoje pelos 'merengues', que visitam o Alavés.



O Girona, que vinha de três triunfos consecutivos, incluindo um por 4-2 em casa do FC Barcelona, terceiro, adiantou-se no marcador aos 37 minutos, através de penálti convertido pelo ucraniano Artem Dovbyk, enganando o guarda-redes português Rui Silva.



William Carvalho entrou no segundo tempo para ajudar o Betis a reagir, com a igualdade a surgir apenas aos 88 minutos, em lance confuso culminado com remate do defesa argentino German Pezzella.



Com o quarto empate consecutivo, os andaluzes são sétimos, com 28 pontos, a três dos lugares europeus, com o sexto lugar ocupado pela Real Sociedad, que foi travada em Cádis, com um penalizador 0-0 que atrasa as suas ambições de repetir um lugar na Liga dos Campeões.



Os bascos foram quase sempre melhor equipa e, aos 58 minutos, Martín Zubimendi atirou à trave, na melhor oportunidade dos forasteiros.



Já o Cádis, que averbou o quinto empate seguido, é 17.º, com os mesmos 15 pontos do Maiorca, somente dois pontos acima da linha de água.



Além da visita do Real Madrid ao Alavés, 15.º, realiza-se hoje também o Maiorca-Osasuna, duas equipas na segunda metade da classificação.