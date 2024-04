Girona regressa ao segundo lugar em Espanha

David López, aos 26 minutos, e o ucraniano Artem Dovbyk, aos 57, de grande penalidade, selaram o triunfo dos catalães, que somam agora mais um ponto do que os conterrâneos do FC Barcelona, com receção ao Valência marcada para segunda-feira.



O encontro também ficou marcado por dois penáltis falhados, o primeiro pelo anfitrião Sandro Ramírez, com defesa do argentino Paulo Gazzaniga, e o segundo por Dovbyk, aos 26, para defesa de Álvaro Valles, que, depois, não susteve a recarga de López.



Com o tento na segunda parte, Dovbyk reforçou a liderança dos marcadores, com 19 tentos, contra 17 do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid.



Na classificação, os ‘merengues’ lideram, com 84 pontos, contra 71 do Girona e 70 do FC Barcelona, que tem menos um jogo disputado.