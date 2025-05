Girona regressa às vitórias na La Liga

A jogar em casa, o Girona marcou o único golo da partida logo aos 10 minutos, por intermédio do uruguaio Cristhian Stuani, com o Maiorca, que contou com o português Samu Costa a titular e Chiquinho como suplente não utilizado, a não conseguir responder, numa altura em que luta por um lugar europeu.



O Girona, grande surpresa da época passada, com um terceiro lugar que lhe valeu a inédita presença na Liga dos Campeões, estava há 11 jogos sem vencer no campeonato, somando sete derrotas e quatro empates.



O último triunfo tinha sido há mais de três meses, quando venceram o Las Palmas, por 2-1.



Com este resultado, o Girona está no 15.º lugar do campeonato, com 38 pontos, seis acima da zona de despromoção, enquanto o Maiorca é 10.º, com 44, e desperdiçou a oportunidade de entrar em zona europeia.



Os maiorquinos têm os mesmos pontos do Rayo Vallecano, que é oitavo, última posição de acesso à Liga Conferência, e do Osasuna, nono, enquanto o Celta de Vigo tem 46, no sétimo posto, lugar de Liga Europa.