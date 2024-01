Girona segura comando com goleada

Imune ao triunfo, aos 90+9, do Real Madrid e também ao êxito do FC Barcelona horas antes, e depois de surpreendente empate 0-0 na anterior ronda em casa do lanterna-vermelha Almería, o conjunto catalão voltou a exibir toda a qualidade futebolista que o coloca como surpreendente comandante da competição.



Quando, aos 10 minutos, Isaac Romero concluiu, em frente à baliza, um bom lance ofensivo do Sevilha, que começou melhor, poucos esperariam que, aos 19 minutos, os andaluzes já estivessem a perder por 3-1.



Dovbyk marcou aos 13, 15 e 19 minutos, o primeiro de cabeça nas costas da defesa, o segundo a culminar um lance de contra-ataque e o terceiro em lance individual, no qual ‘sentou’ Sérgio Ramos, antes de atirar de fora da área.



Com um futebol vistoso e a exibir muita confiança, o Girona ainda teve duas bolas no ferro e viu o ucraniano Viktor Tsygankov, aos 56, corresponder a um cruzamento de Savinho para o 4-1, antes de o uruguaio Stuani fechar a contagem, aos 89.



Com mais um desafio do que os seus mais diretos rivais, o Girona comanda com 52 pontos, já o seu recorde na competição, depois dos 51 que lhe valerem o 10.º em 2017/18, seguido do Real Madrid, com 51, e do FC Barcelona, com 44.



O Sevilha é 17.º, com 16 pontos, apenas um acima da 'linha de água'.



O Real Madrid beneficiou de um golo do improvável Carvajal, aos 90+9 minutos, para virar uma desvantagem de 2-0 ao intervalo e impor-se por 3-2 na receção ao Almería, pelo qual o guarda-redes português Luís Maximiano foi totalista.



O Almería entrou, literalmente, a ganhar, na sequência do golo marcado no primeiro minuto pelo belga Largie Ramazani, que bateu com um remate rasteiro o guarda-redes Kepa - de regresso à titularidade no Real Madrid -, e aumentou a vantagem aos 43 minutos, através de um poderoso e colocado pontapé de fora da área de Edgar González.



O inglês Jude Bellingham reduziu aos 56 minutos, na marcação de uma grande penalidade, após intervenção do videoárbitro (VAR), que voltou a ser necessário para invalidar um golo ao Almería, aos 62, e para validar o de Vinicius Júnior, aos 67, obtido com um desvio com o ombro, no limite da legalidade.



Bellingham manteve o comando da lista de melhores marcadores da prova, agora com 14 remates certeiros, e reforçou também o estatuto de bom assistente, ao efetuar o passe decisivo para Carvajal consumar a reviravolta, já muito fora de horas e depois de o treinador do Almería, Gaizka Garitano, ter sido expulso.



Ferran Torres também teve um 'hat-trick' decisivo no triunfo do FC Barcelona na visita ao Bétis, por 4-2, mas apenas desbloqueado nos minutos finais pelo recém-entrado João Félix, que faturou aos 90 minutos, com um tento de trivela, de fora da área.



O campeão espanhol desbaratou uma vantagem de dois golos, permitindo que a equipa de Sevilha empatasse no curto espaço de cinco minutos, mas o português desbloqueou o triunfo, ao concretizar o 3-2 pouco após ter entrado em campo, aos 81, antes de Ferran Torres consumar o ‘hat-trick’, aos 90+2.



O Osasuna venceu por 3-2 na receção ao Getafe, num embate entre duas equipas instaladas a meio da classificação, graças a um golo de ângulo impossível de Jesus Areso, com um cruzamento transformado em remate, efetuado em cima da bandeirola de canto, depois de ter permitido aos visitantes recuperar de uma desvantagem de 2-0 ao intervalo.