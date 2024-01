Girona vence Atlético Madrid por 4-3 e segue com Real Madrid na liderança

Nem um 'hat trick' de Álvaro Morata impediu os catalães de seguirem na frente junto aos ‘merengues’, que também venceram hoje, e de fecharem a primeira metade da prova como a grande sensação da Liga espanhola 2023/24, numa vitória que teve vários dos ingredientes da época: muitos golos e decisões nos descontos.



Valery, uma inclusão surpreendente no 'onze' dos homens da casa, abriu o ativo logo aos dois minutos, Morata empatou pouco depois, aos 14, a passe de Griezmann, mas brasileiro Savinho, aos 26, e o neerlandês Blind, os 39, colocaram o resultado em 3-1.



Num jogo com várias decisões polémicas de arbitragem, Álvaro Morata voltou a mostrar-se, aos 44 minutos, e foi na segunda parte, aos 54, que completou o seu 'hat trick' na La Liga.



Quando o jogo se encaminhava para o fim, Iván Martín desenvencilhou-se de vários adversários e rematou sem hipóteses para Oblak, aos 90+1, sentenciando um grande jogo entre dois candidatos ao título espanhol.



O Girona, que está invicto há 11 jogos na prova, depois da última derrota, na receção ao Real Madrid (0-3), igualou os 48 pontos dos madrilenos, seguindo, surpreendentemente, na luta pelo título, na viragem do calendário.



O 'Atleti', que nos últimos seis jogos no campeonato venceu apenas dois, é terceiro, com 38 pontos, os mesmos do FC Barcelona, quarto, que joga na quinta-feira no reduto do Las Palmas.



Antes, o defesa alemão Rüdiger deu a vitória ao Real Madrid na receção ao Maiorca, 14.º classificado, respondendo de cabeça a um canto do croata Modric, aos 78 minutos, num jogo repleto de oportunidades.



Com Vinícius Jr de volta ao ‘onze’, do qual estava fora desde 11 de novembro por lesão, os ‘merengues’ encontraram dificuldades ante uma formação insular que foi criando perigo.



O português Samu Costa mostrou-se em bom plano, no meio campo e missão defensiva, e esteve mesmo perto de marcar, com um remate de fora da área aos 54 que só o poste esquerdo ‘defendeu’.



À mesma hora, na Galiza, o Celta de Vigo conseguiu um 'golpe de teatro' nos descontos, vencendo por 2-1 na receção ao Betis, graças a um tento de Williot Swedberg aos 90+6 minutos, que anulou um tento inaugural de Rui Bal, aos seis, juntando-se ao penálti certeiro de Iago Aspas, aos 16.



A vitória permite aos galegos (16 pontos) saírem da zona de despromoção, aproveitando o desaire do Cádiz, e confirmarem a retoma, com apenas uma derrota nas últimas cinco rondas, e dois triunfos nas últimas três partidas.



O Betis segue em sétimo, com 28 pontos, somando o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato, após quatro empates nas jornadas anteriores.



No primeiro jogo do dia, o Granada venceu pela primeira vez desde agosto de 2023, e apenas pela segunda ocasião na La Liga 2023/24, na receção a outro ‘aflito’, o Cádiz, graças a golos Uzuni (22 minutos) e Zaragoza (70).



Com André Ferreira e Wilson Manafá como suplentes não utilizados, os granadinos ganharam fôlego na luta pela permanência e seguem em 19.º e penúltimo lugar, com 11 pontos, a cinco da zona de manutenção. O Cádiz caiu para os lugares de descida.