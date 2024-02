Girona volta a perder

Logo aos dois minutos, o avançado Alex Berenguer inaugurou o marcador para formação basca, que jogava em casa, com o vice-líder da La Liga a responder já na segunda parte, aos 49, por intermédio do avançado ucraniano Viktor Tsygankov.



Mas Berenguer 'bisou', aos 56, e, apenas quatro minutos depois, o internacional ganês Iñaki Williams dilatou a vantagem do Athletic para 3-1, com o defesa Eric Garcia a reduzir para 3-2, aos 75, criando incerteza no resultado até ao final.



Com os três pontos, o Athletic Bilbau consolidou o quinto lugar da tabela classificativa, com 49 pontos, a apenas dois pontos do quarto posto, o último de acesso à próxima edição da 'Champions' que é ocupado pelo Atlético de Madrid, que no sábado goleou em casa o Las Palmas (5-0),



Por seu turno, o Girona perdeu pelo segundo encontro consecutivo e leva três partidas sem vencer no campeonato, somando 56 pontos, menos seis do que o líder Real Madrid.



O FC Barcelona, de João Cancelo e João Félix, com 54 pontos, é terceiro, depois de ter batido fora, no sábado, o Celta de Vigo (2-1).