Giuliano Simeone prolonga vínculo com o Atlético de Madrid até 2030

O avançado, de 23 anos, ingressou na academia do Atlético de Madrid em 2019 e estreou-se na equipa principal orientada pelo pai em 20 de abril de 2022, num jogo da LaLiga contra o Granada, no Estádio Metropolitano.



Giuliano, que estava vinculado aos 'colchoneros' até 2028, esteve depois duas temporadas emprestado ao Saragoça (2022/23) e Alavés (2023/24), regressando ao Atlético de Madrid para integrar em definitivo o plantel principal.



Desde então, disputou 77 jogos, marcou oito golos e fez 16 assistências, além de já ter sido chamado à seleção da Argentina, pela qual soma nove partidas e um golo.

