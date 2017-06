Glasgow Rangers contrata Fábio Cardoso ao Vitória de Setúbal

Lusa 07 Jun, 2017, 15:25 / atualizado em 07 Jun, 2017, 15:26 | Futebol Internacional

“Estou muito feliz por assinar pelo melhor clube da Escócia e darei o meu melhor para ajudar a fazermos história juntos”, disse o futebolista, de 23 anos.



Em declarações ao canal de televisão do clube, Fábio Cardoso assume que este é o “maior passo” na sua carreira e que sempre teve “o sonho de jogar no Reino Unido”.









“As pessoas são muito apaixonadas pelo futebol. Esta é a melhor atmosfera para jogar”, disse o jogador.



O atleta entende que precisa de um período de “adaptação a um novo país e forma de vida”, mas considera que será bem-sucedido, numa confiança alicerçada na sua vontade em ajudar o clube a “vencer”.



O ex-sadino viajou domingo desde Lisboa com o treinador Pedro Caixinha, que não conhecia pessoalmente, mas de quem ficou com a melhor das impressões.



“Encontrei-o pela primeira vez no aeroporto e falámos muito. Gostei dele e do que disse e acho que é a pessoa certa para colocar o Rangers onde pertence, que é no primeiro lugar”, vincou.



Fábio Cardoso junta-se ao defesa central internacional Bruno Alves e ao extremo Dalcio, emprestado pelo Benfica, nos reforços dos ‘protestantes’ para a nova época.



“O Bruno Alves é um jogador extraordinário e um dos melhores defesas de Portugal. Sei que aprenderei imenso com ele. O Dalcio vai surpreender os adeptos, é um jogador muito novo, mas é muito bom e rápido. É bom a marcar e vai dar alegrias aos adeptos”, concluiu.



O Glasgow Rangers terminou o campeonato escocês no terceiro lugar, com 67 pontos, a nove do Aberdeen e a longos 39 pontos dos ‘católicos’ do Celtic, o grande rival na Escócia.