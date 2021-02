Gnabry tem lesão muscular e desfalca Bayern Munique

“O FC Bayern terá de prescindir de Serge Gnabry por enquanto. O avançado rompeu uma fibra muscular da coxa esquerda na final do Mundial de Clubes da FIFA, frente ao UANL Tigres (1-0). Este foi o resultado de um exame feito pelo departamento médico do FC Bayern”, informou o clube bávaro, num curto comunicado divulgado no site oficial.



Na final disputada em Al Rayyan, no Qatar, Gnabry, de 25 anos, que na presente temporada marcou seis golos em 28 jogos pelo Bayern, atuou durante 64 minutos, tendo sido substituído pelo francês Corentin Tolisso.



O internacional germânico é mais um jogador indisponível para o treinador Hans-Dieter Flick, juntamente com Thomas Müller, Leon Goretzka e Javi Martinez, todos infetados com o novo coronavírus.



O golo que valeu a segunda conquista do Mundial de clubes foi apontado pelo defesa direito francês Benjamin Pavard, aos 59 minutos.