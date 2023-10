Goiás de Armando Evangelista empata com Vasco da Gama em duelo de ‘aflitos’

Em Goiânia, o experiente avançado argentino Vegetti abriu o marcador para os vascaínos, aos 58 minutos, após assistência do central Maicon, ex-jogador de Nacional e FC Porto, na sequência de canto.



Já com o médio português Raphael Guzzo, lançado por Evangelista, aos 65 minutos, os anfitriões intensificaram a pressão, mas viram Leo Jardim, ex-guarda-redes de Rio Ave e Boavista, evitar o empate com várias defesas de grande qualidade.



Na fase final do jogo, com o Vasco reduzido a 10, por expulsão de Vegetti (90), o Goiás conseguiu garantir a igualdade nos descontos, por intermédio de Matheus Babi (90+2), ex-futebolista do Santa Clara.



Goiás (17.º) e Vasco da Gama (18.º), ambos com sequências de três jogos sem ganhar no Brasileirão, seguem na zona de despromoção, com 32 e 31 pontos, respetivamente.



Ainda hoje, o Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, 12.º com 37 pontos, desloca-se ao terreno do líder Botafogo (59).