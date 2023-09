O Goiás, orientado pelo português Armando Evangelista, somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato brasileiro de futebol, ao empatar sem golos com o Flamengo, quarta-feira, na 24.ª ronda.

O empate no Estádio da Serrinha, em Goiânia, deixa a equipa de Armando Evangelista, que nos últimos cinco encontros somou quatro empates e uma derrota, no 15.º lugar da tabela, com 26 pontos.



O Flamengo, orientado pelo argentino Jorge Sampaoli, desceu ao sexto lugar, e está a 11 pontos do líder, o Botafogo, que tem menos um jogo.