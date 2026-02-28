Goleada do Liverpool ao West Ham de NES





(Com Lusa)

O campeão inglês resolveu a questão a seu favor ainda durante a primeira parte, na sequência dos golos marcados pelo francês Hugo Ekitike, aos cinco minutos, pelo neerlandês Virgil van Dijk, aos 24, e pelo argentino Alexis Mac Allister, aos 43, que puseram em evidência as fragilidades dos visitantes.O West Ham, pelo qual o médio português Mateus Fernandes foi totalista, reduziu aos 49 minutos, através do checo Tomas Soucek, mas o neerlandês Cody Gakpo aumentou para 4-1, aos 70, e, apesar de o argentino Taty Castellanos ter voltado a marcar para os visitantes, aos 75, um autogolo do francês Axel Disasi, aos 83, fixou a vantagem de 5-2 para os ‘reds’.O Liverpool subiu ao quinto lugar da Premier League, em igualdade com o Manchester United, quarto classificado, com menos um jogo realizado (recebe no domingo o Crystal Palace), ambos a três pontos do Aston Villa, terceiro colocado, ainda que o líder Arsenal e o perseguidor Manchester City, a 13 e oito pontos de distância, pareçam já inalcançáveis.Os ‘reds’ distanciaram-se do Chelsea, sexto posicionado, que tem agora menos três pontos e, apesar de ter também menos um jogo realizado, terá a difícil tarefa de o cumprir no domingo no estádio do Arsenal, com a agravante de ter ficado mais pressionado pelo Brentford, sétimo da tabela, que hoje venceu por sensacional 4-3 no terreno do Burnley (19.º).O West Ham permanece na 18.ª e antepenúltima posição, a primeira da zona de despromoção, imediatamente à frente do Burnley, cuja derrota frente ao Brentford teve contornos invulgares: os visitantes estiveram a ganhar por 3-0, permitiram o empate à equipa da casa e foram salvos por um golo marcado em período de compensação pelo dinamarquês Mikkel Damsgaard, que tinha inaugurado o marcador.O Newcastle, 12.º classificado, continua a adiar a retoma e hoje foi surpreendido no seu estádio pelo Everton, que se impôs por 3-2 e subiu ao oitavo lugar, aproveitando o empate 1-1 do Bournemouth (nono colocado) na receção ao Sunderland (11.º), obtido graças a um golo do brasileiro Evanilson, ex-jogador do FC Porto.