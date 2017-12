Goleador Marco Paixão livre para jogar em Portugal

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2017, 12:20 / atualizado em 28 Dez, 2017, 12:20 | Futebol Internacional

O avançado do Lechia Gdansk da Polonia é nesta altura o melhor marcador de todos os portugueses que atuam no estrangeiro com 14 golos. Mesmo a frente do melhor do mundo Cristiano Ronaldo.



Com uma média superior a 10 golos por época Marco Paixão ainda não sabe o que lhe reserva o futuro mas dentro de quatro dias fica livre para assinar por qualquer clube.





O jogador que passou pela equipa B do FC Porto não vê muitos jogadores com a mesma veia goleadora e tendo em conta que Fernando Santos não olha ao cartão de cidadão, mesmo com 33 anos, Marco Paixão sonha com o Mundial e com a camisola das quinas.O campeonato polaco não tem a mesma projeção de outros mas é forte. Esta época o objetivo é ser campeão nacional na Polónia e esperar que em Portugal seja o FC Porto a erguer o troféu.Nesta entrevista ao jornalista Fernando Eurico antes de realizar um estágio de inverno Marco Paixão considera Sérgio Conceição como o grande responsável pelo desempenho da equipa azul e branca.À porta está o clássico Benfica-Sporting e Marco Paixão vai vivê-lo à distância mas sabe que não é decisivo para o campeonato mas pode dar um grande fôlego a quem ganhar.Jonas e Bas Dost vão encontrar-se em campo. Marco Paixão gosta mais do estilo de Jonas mas também refere que é um privilégio para a liga portuguesa ter dois avançados desta categoria.