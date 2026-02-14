Golo aos 90 minutos dá vitória ao Inter de Milão na receção à Juventus

O remate certeiro do polaco decidiu uma partida que teve de tudo, a começar por dois golos de Cambiasso em apenas nove minutos, mas um em cada baliza – começou por adiantar o Inter com um autogolo, aos 17, ‘redimindo-se’ depois, aos 26.



A expulsão de Kalulu, aos 42, reduziu a margem de ação dos forasteiros, nos quais Francisco Conceição saiu ao intervalo, e o tento de Esposito, a passe de Federico Dimarco, um dos destaques da Serie A esta temporada, aos 76, voltava a dar a liderança aos ‘nerazzurri’.



A formação orientada por Luciano Spalletti, contudo, ainda conseguiu empatar, por Locatelli, aos 83, antes de Zielinski fechar um jogo em que ‘reinou’ o futebol ofensivo, reforçando a liderança do Inter, agora com 61 pontos, contra 53 do AC Milan, segundo com menos um jogo.



Do outro lado, a ‘Juve’ é quinta, com 46 pontos, e pode ficar mais longe de Roma e Nápoles, rivais imediatamente acima na tabela e que se defrontam no domingo.



Antes, a Atalanta subiu provisoriamente ao sexto lugar, ultrapassando o Como, que tem um jogo a menos, ao vencer por 2-0 em casa da Lazio, mantendo-se invicta no campeonato em 2026, com seis vitórias nos últimos oito jogos.



Ederson, de penálti aos 41, e Zalewski, à hora de jogo, fizeram os golos da equipa de Bérgamo, enquanto os romanos, com Nuno Tavares no ‘onze’ titular, voltaram a perder e, nas últimas cinco jornadas, só somaram um triunfo.



Se a Atalanta é agora sexta, com 42 pontos, um a mais do que o Como, derrotado antes pela Fiorentina (2-1), a Lazio é oitava, com 33, e vê cada vez mais dificultado o caminho até aos lugares de acesso às competições europeias.



A jogar em casa, a equipa orientada por Cesc Fàbregas não conseguiu evitar a derrota ante uma Fiorentina que ganhou fôlego na luta pela permanência – no 17.º lugar, com 21 pontos, igualaram a primeira equipa acima da ‘linha de água’, o Lecce.



Depois de três jogos seguidos sem perder, o Como viu Fagioli (26) e Moise Kean (54, de penálti) construírem uma vantagem sólida, não conseguindo voltar a marcar após o autogolo de Parisi (77) ter dado alento à equipa da casa, que viu ainda o avançado espanhol Morata ser expulso, aos 89.



Entre os jogos de domingo, o destaque vai para a receção do Nápoles, campeão em título e no terceiro lugar, à Roma, quarta classificada, pelas 19:45 de Lisboa.

