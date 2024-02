Golo de Cristiano Ronaldo dá vitória ao Al-Nassr na Champions asiática

O único motivo de destaque num jogo pobre, e em que o Al-Feiha jogou para bloquear os caminhos para a sua baliza, foi mesmo o golo de Cristiano Ronaldo, após tabelar com o croata Marcelo Brozovic, à entrada da área, que lhe devolveu a bola por alto, com o português a metê-la de primeira junto ao poste mais distante, perante a saída do guarda-redes da casa.



Além de Cristiano Ronaldo, que jogou os 90 minutos, foi titular o também internacional português Otávio, que seria substituído aos 83 minutos pelo médio saudita Sami Al Najei.



A segunda mão desta eliminatória entre equipas sauditas – o Al-Nassr é segundo e o Al-Feiha segue no 14.º posto - está marcada para a próxima quarta-feira, no reduto da equipa comandada por Luís Castro.