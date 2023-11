Golo de Griezmann coloca Atlético de Madrid no terceiro posto

Depois de um primeiro tempo sem golos no Estádio Metropolitano, em Madrid, o avançado gaulês deu a melhor sequência, de cabeça, a um cruzamento do defesa Mario Hermoso, aos 64 minutos.



O triunfo permitiu à equipa ‘colchonera’, ainda com um jogo em atraso, subir ao terceiro posto, com os mesmos 31 pontos do FC Barcelona (quarto classificado), contra os 32 do Real Madrid (segundo) e 34 os do líder isolado Girona, que ainda vão jogar nesta ronda. Já o Maiorca, hoje com Samu Costa de início, é 17.º, com nove.



Mais cedo, o Valência (10.º), com o luso Thierry Correia entre os titulares, ficou-se pelo ‘nulo’ na receção ao Celta de Vigo (18.º), enquanto o Getafe (oitavo), que teve Domingos Duarte no ‘banco’, bateu em casa o lanterna-vermelha Almería.



No primeiro jogo do dia, em Madrid, o FC Barcelona empatou 1-1 no terreno do Rayo Vallecano, antes de receber o FC Porto para a Liga dos Campeões, na terça-feira.



Unai López deu vantagem à formação de Madrid, aos 38 minutos, e os catalães, que alinharam com João Cancelo do princípio ao fim e com João Félix a partir dos 55, empataram, aos 82, graças a um golo na própria baliza do francês Florian Lejeune.



A última vitória do FC Barcelona no campo do Rayo Vallecano para a Liga espanhola remonta a 09 de março de 2019, tendo, desde então, somado três derrotas e dois empates, incluindo o de hoje.



O FC Barcelona, que na próxima jornada defronta o Atlético de Madrid, recebe, na terça-feira, o FC Porto, em jogo da quinta jornada do Grupo H da ‘Champions’.



As duas equipas dividem a liderança da ‘poule’, com nove pontos, sendo seguidos de Shakhtar Donetsk, com seis, e Antuérpia, ainda sem qualquer ponto.