Golo de João Félix insuficiente para evitar derrota do Al Nassr

Com Cristiano Ronaldo igualmente no ‘onze’, João Félix empatou a partida aos 39 minutos, depois de Mohammed Abu Al Shamat (24) ter dado vantagem ao Al Qadisiya, que teve o internacional luso Otávio a titular.



Na segunda parte, Musab Al Juwayr (55 minutos) e o mexicano Julián Quiñones (78) confirmaram o triunfo da equipa de Dammam.



Apesar da derrota, o Al Nassr, que vinha de 20 vitórias seguidas em todas as provas, continua a liderar a Liga saudita, com 79 pontos, mas pode ver o Al Hilal, que tem um jogo a menos, colocar-se a dois pontos do topo, com o Al Qadisiya a ser quarto, com 68.



