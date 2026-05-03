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Golo de João Félix insuficiente para evitar derrota do Al Nassr

Golo de João Félix insuficiente para evitar derrota do Al Nassr

Um golo do português João Félix foi hoje insuficiente para evitar a derrota do Al Nassr, treinado pelo compatriota Jorge Jesus, em casa do Al Qadisiya, por 3-1, na 31.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Lusa /
Reuters

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Com Cristiano Ronaldo igualmente no ‘onze’, João Félix empatou a partida aos 39 minutos, depois de Mohammed Abu Al Shamat (24) ter dado vantagem ao Al Qadisiya, que teve o internacional luso Otávio a titular.

Na segunda parte, Musab Al Juwayr (55 minutos) e o mexicano Julián Quiñones (78) confirmaram o triunfo da equipa de Dammam.

Apesar da derrota, o Al Nassr, que vinha de 20 vitórias seguidas em todas as provas, continua a liderar a Liga saudita, com 79 pontos, mas pode ver o Al Hilal, que tem um jogo a menos, colocar-se a dois pontos do topo, com o Al Qadisiya a ser quarto, com 68.

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